Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) a remporté la première étape du Tour de l'Ain (2.1) entre le Parc des Oiseaux et Bourg-en-Bresse sur 141 kilomètres jeudi. Le Colombien a devancé Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) et Bryan Coquard (B&B Hotels-p/b KTM) au sprint. Florian Vermeersch (Lotto Soudal) se classe 7e et meilleur Belge.

Hodeg, 24 ans, a décroché sa première victoire de la saison sur le circuit UCI, la 13e de sa carrière. Le sprinteur colombien avait déjà levé les bras cette saison lors du Grand Prix Vermarc en mai dernier mais la course belge n'est pas une course répertoriée par l'UCI.

Pour Deceuninck-Quick Step, il s'agit de la 14e victoire de la saison, aussi bien que la saison 2020 raccourcie à cause du coronavirus.

Au classement général, Hodeg compte quatre secondes d'avance sur Bouhanni et six sur Coquard. Vendredi, la 2e étape mènera le peloton de Lagnieu à Saint-Vulbas sur un parcours accidenté de 136 kilomètres. Le Tour de l'Ain se termine samedi.