Cyclisme : Total Direct Energie attire le Britannique Chris Lawless

Total Direct Energie s’est assuré les services du Britannique Chris Lawless, a confirmé la formation cycliste française mardi. Il arrive en provenance d’Ineos Grenadiers et a signé un contrat d’une saison.

Lawless, 25 ans, avait remporté le Tour du Yorkshire en 2019 au nez et à la barbe de Greg Van Avermaet. En 2018, il a remporté une étape lors de la Semaine Internationale Coppi et Bartali. Il a également terminé deux fois (en 2019 et en 2018) à la troisième place du Grand Prix de l’Escaut. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2018, le Britannique n’a roulé que pour Ineos Grenadiers et Sky, son prédécesseur.

"Je suis impatient de rejoindre ma nouvelle équipe !", a réagi Lawless dans le communiqué. "C’est un peu un saut dans l’inconnu car j’ai toujours été dans des équipes anglophones avec des coéquipiers que je connaissais bien. Je veux m’améliorer encore sur les Classiques. J’ai senti cette année que j’avais franchi un pas et que j’étais capable de courir encore plus sur ces courses. Aux côtés de Niki Terpstra, je serai capable d’apprendre encore plus et d’aller toujours plus loin."