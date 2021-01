Cyclisme : Tom Dumoulin met sa carrière entre parenthèses et se dit "heureux" de cette décision

Un soulagement pour le vainqueur du Giro 2017

"J’ai pris ma décision hier", a déclaré Dumoulin. "Et l’équipe me soutient, ça fait du bien. C’est vraiment comme si on enlevait de mes épaules un sac d’une centaine de kilos. Je me suis immédiatement réveillé complètement heureux. Je me sens tellement bien de m'être finalement décidé : je vais prendre du temps pour moi. Cela en dit assez", a commenté le Néerlandais, vainqueur du Giro en 2017.

"Cela fait longtemps que je n’arrive plus à trouver mon chemin, en tant que cycliste. J’ai énormément de pression, et on attend beaucoup de moi. J’ai envie de faire de mon mieux, pour tout le monde. Je veux que l’équipe soit heureuse, que mes sponsors soient heureux. Je veux que ma femme et ma famille soient heureuses. Au final j’ai mis de côté et j’ai oublié, ma propre personne, ces dernières années. Qu’ai-je envie de faire ? Ai-je encore envie d’être un coureur pro ? Et quand ?… Voilà la série de questions que Tom Dumoulin se pose, sans avoir de réponses.