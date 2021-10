Cyclisme : Tiesj Benoot, encore un départ anticipé chez DSM ?

Tiesj Benoot pourrait venir s’ajouter à la (longue) liste des coureurs qui ont quitté le Team DSM avant la fin de leur contrat. Des frictions sont apparues l’été dernier et la relation entre l’équipe et le coureur se serait crispée. Au point qu’une rupture de contrat est envisagée avancent Wilerfliets et Het Laatste Nieuws.



Benoot n’est pas le premier coureur à se retrouver dans cette situation. Marcel Kittel, John Degenkolb, Edward Theuns, Tom Dumoulin ou Michael Matthews sont partis de manière anticipée. Le prometteur Ilan Van Wilder pourrait suivre le même chemin.

Une équipe avec une "date d’expiration"

Il semblerait que les exigences de l’équipe et le cadre très rigide soient pratiquement systématiquement à la base de ces départs. L’approche très scientifique, très systématique de l’équipe allemande ne laisse pas beaucoup de liberté aux coureurs. Pour que cela fonctionne, il faut s’engager à 100%. Si ce n’est pas le cas, il vaut mieux s’en aller. Tiesj Benoot lui-même évoquait une équipe avec "une date d’expiration" dans une interview au Nieuwsblad en juillet 2020, juste après avoir prolongé son contrat. A l’époque, il se sentait heureux au sein de cette formation. Ses premiers mois chez DSM ont d’ailleurs été une réussite. On se souvient de son excellent Paris-Nice (une étape et la deuxième place au général) ou d’un Tour de France offensif.



Les tensions sont apparues à l’été. Il a officiellement abandonné le Tour en raison de problèmes de dos. Il semblerait qu’il n’ait pas apprécié la manière peu professionnelle dont ont été traitées ses blessures. Première fissure apparente dans la relation. Le début de la fin ?

Un départ, mais pour aller où ?

Si le départ devait se confirmer, Benoot devrait se trouver rapidement un nouvel employeur. Jamais évident à cette période de l’année quand les noyaux pour 2022 sont bien dessinés. Malgré tout, il y aurait des possibilités. On évoque Jumbo-Visma et Lotto-Soudal, son ancienne formation.



Il faudra aussi trouver une solution pour mettre un terme à son contrat. Et avec l’accord de toutes les parties. Et là encore, ce n’est pas toujours chose aisée.

