Cyclisme : Tension entre le talent belge Ilan Van Wilder et sa formation DSM, se dirige-t-on vers une rupture ?

Il y a de l'eau dans le gaz entre Ilan Van Wilder et DSM ! Alors que le contrat du jeune talent belge court jusqu'en 2022, de plus en plus d'observateurs annoncent qu'il pourrait lever les voiles plus tôt. Les raisons de ce divorce (consommé) ne sont pas encore connues mais il ne s'agirait pas du premier départ précoce chez DSM.

Par le passé, des pointures comme Tom Dumoulin, Marcel Kittel, Edward Theuns ou Michael Matthews avait déjà quitté l'équipe batave prématurément. Alors info ou intox ? Selon le site néerlandais wielerflist.nl, Van Vilder serait déjà en pourparlers avec d'autres formations, preuve que la rumeur prend de l'ampleur.

Pour rappel, Ilan Van Wilder est considéré comme l'une des futures pépites du cyclisme belge, au même titre qu'un Remco Evenepoel. 16e du Tour de Romandie (et 4e de la dernière étape), 5e du chrono du Dauphiné ou 4e des championnats de Belgique du contre-la-montre, il a d'ailleurs réalisé une belle saison. Affaire à suivre donc.