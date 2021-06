Cyclisme : Tenante du titre, Lotte Kopecky s'impose en solitaire et conserve son maillot de Championne de Belgique

Tenante du titre, Lotte Kopecky s'impose en solitaire et conserve son maillot de Championne de... Exceptionnelle Lotte Kopecky ! Déjà championne de Belgique du chrono, la coureuse Liv Racing a réalisé un beau doublé en s’adjugeant, en solitaire, la course en ligne. Tenante du titre, Kopecky conserve donc son prestigieux maillot floqué du #1. Elle s’impose assez largement devant Julie Van de Velde et étoffe donc encore un petit peu plus un palmarès personnel bien garni.