Ce samedi, place aux Strade Bianche, l'atypique course cycliste disputée en Toscane. La quinzième édition de l'épreuve qui emprunte des chemins en terre blanche se déroulera entre Sienne et Sienne, un parcours de 184 kilomètres. Onze secteurs et 63 kilomètres sont programmés sur des portions non-asphaltées.

Une course très spéciale qui réussit particulièrement bien aux coureurs belges : trois victoires (Philippe Gilbert en 2011, Tiesj Benoot en 2018 et Wout van Aert en 2020), deux présences à la deuxième place et trois à la troisième place durant les dix dernières éditions.

Van Aert a remporté les Strade Bianche l'année dernière, devant Davide Formolo, et a déjà terminé deux fois à la troisième place (en 2018 derrière Benoot et en 2019 derrière Julian Alaphilippe). En 2020, il faisait chaud le 1er août, samedi les coureurs auront des températures printanières agréables. Il sera un des favoris, tout comme Alaphilippe et Mathieu van der Poel.