Les championnats de Belgique du contre-la-montre se disputent ce mercredi à Ingelmunster. En l'absence du double tenant du titre Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui se remet d'une appendicite et ne disputera que l'épreuve en ligne des Championnats de Belgique avant le Tour de France, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quikc Step) s'élance avec la pancarte de favori dans le dos. Son équipier Yves Lampaert semble représenter la principale menace pour le récent vainqueur du Tour de Belgique.

Les prétendants au podium se nomment Ilan Van Wilder (DSM), Floria Vermeersch (Lotto Soudal), Frederik Frison (Lotto Soudal), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Brent Van Moer (Lotto Soudal) et Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise). L'interrogation concerne le détenteur du record de l'heure, Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), qui reprend la compétition après son abandon au Tour de Belgique.

"C'est dommage que Van Aert ne soit pas là, mais je comprends qu'il ne veuille pas annuler son stage en altitude et qu'il souhaite s'entraîner quelques jours de plus", a confié l'entraîneur national Sven Vanthourenhout. "Heureusement, il y a d'autres coureurs. Evenepoel est bien sûr l'homme à battre. Mais sur un championnat national, on ne se fait aucun cadeau. Lampaert se battra jusqu'au bout. Van Wilder, cinquième du chrono au Dauphiné, peut rendre la tâche d'Evenepoel difficile. Ne sous-estimez pas non plus Campenaerts. Je comprends qu'il revient de blessure et qu'il s'est reconverti en coureur de classique, mais on ne doit jamais l'exclure. Si quelqu'un possède le savoir-faire pour se préparer à un contre-la-montre, c'est lui."