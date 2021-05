Cyclisme : suivez le Circuit de Wallonie en direct (LIVE vidéo 15H45)

Le Circuit de Wallonie, qui avait été annulé en 2020 en raison du coronavirus, sera la 2e manche hennuyère de la Coupe de Belgique professionnelle, "Bingoal Cycling Cup" 2021, après le GP Samyn du 2 mars dernier.

La course se déroule ce jeudi de l'Ascension à Mont-sur-Marchienne où sera donné le départ à 13h30 et où sera jugée l'arrivée sur le coup de 17h50 au terme des 194,2 kilomètres de course au programme. Le peloton quittera le Pays de Charleroi en direction de Thuin, Anderlues, Ecaussinnes, La Louvière, Binche et Erquelinnes, pour prendre ensuite la direction de Beaumont et de la région des Lacs de l'Eau d'Heure avant de retrouver Charleroi et le circuit local de 10,8 kilomètres à parcourir 3 fois. La course en sera à sa deuxième édition en classe 1.1. Elle a été créée à Wanfercée-Baulet en tant que "Circuit du Hainaut" en 1966, dans le Hainaut. Elle a pris le nom de "Circuit de Wallonie" en 2004. Elle a été inscrite en classe 1.2 en 2011 avant de faire le bond vers la classe supérieure en 2019.

Les organisateurs ont annoncé la participation, le 13 mai, entre autres du Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal), du Français Christophe Laporte et du Luxembourgeois Jean-Pierre Drucker (Cofidis) ou encore du champion de Pologne Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB). Par contre, l'équipe Total-Direct Energie du Néerlandais Niki Tepstra encore troisième de la dernière édition en 2019, a dû renoncer, mardi, à la suite d'un cas de Covid-19 au sein de la formation.

Le Circuit de Wallonie (1.1) sera la 3e manche de la Bingoal Cycling Cup après le GP Samyn et le GP Monseré. Les prochains rendez-vous seront Dwars door Het Hageland (5/06), le GP Marcel Kint (20/08), la Schaal Sels (22/08), l'Antwerp Port Epic (12/09), le Championnat des Flandres (17/09) et le Mémorial Rik Van Steenbergen (10/10). Le leader actuel est Tim Merlier, qui sera absent au Circuit de Wallonie, étant dans le peloton du Giro dont il a gagné la 2e étape.