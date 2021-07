Cyclisme : Suivez la 5e étape du Tour de Wallonie (Live Vidéo 14h55)

Place ce vendredi à la 5e et dernière étape du Tour de Wallonie. Une étape qui relie Dinant à Quaregnon. Le parcours du jour est long de 183,1 kilomètres. Le peloton s’élance de la cité d’Adolphe Sax et traverse le Namurois pour se diriger vers le Hainaut et l’arrivée à Quaregnon. Les coureurs devront notamment franchir deux fois la Tienne du Dragon (250 mètres à à13,6%) à Wasmes.

"La cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie peut convenir aux sprinters ainsi qu’aux puncheurs qui veulent se donner la chance, surtout dans le circuit local autour de Quaregnon où les changements de direction sont nombreux, où les petites bosses se succèdent. Cette étape pourrait encore avoir une influence sur le classement général, en fonction des écarts enregistrés la veille : les deux sprints à la Tienne du Dragon dans le circuit local pourraient, en effet, renverser la vapeur", explique Christophe Brandt l’organisateur sur le site du Tour.