Place ce vendredi à la 4e étape du Tour de Wallonie. Une étape qui relie Neufchâteau à Fleurus. Cette étape ne s’annonce pas facile et sera elle aussi vallonnée. Les 100 premiers kilomètres ne seront pas de tout repos.

"La quatrième étape du Tour de Wallonie propose un parcours varié. Le début de la journée pourrait très vite susciter les envies d’échappée de coureurs costauds. La suite de l’étape devrait être plus contrôlée avant un final explosif avec la succession du Petit Try à Lambusart, des pavés du Trou à la Vigne et, à nouveau, du Petit Try. Un petit groupe pourrait se livrer bataille pour la victoire du jour. Le vent, s’il est au rendez-vous, pourrait ajouter du piment dans le circuit local", explique Christophe Brandt l’organisateur sur le site du Tour.