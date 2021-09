L'Eurométropole Tour (1.Pro) célébrera ses 80 ans mercredi prochain entre La Louvière et Tournai. La course automnale organisée par le Cazeau Pédale de Templeuve est née en 1924. La première édition avait été remportée par le Français Julien Perrain.

L'Eurométropole Tour a connu plusieurs époques : la course a été organisée jusqu'en 2010 en 5 étapes sous le nom de "Circuit Franco-belge", elle est devenue le "Tour de Wallonie picarde" en 2011 puis Eurométropole Tour en 2012. La dernière édition par étapes (6) avait été remportée par le Français Alexis Gougeard en 2015. Elle se déroule depuis 2016 en une seule journée.

Le dernier vainqueur est le Belge Piet Allegaert qui s'était imposé au sprint en 2019 devant le Français Florian Sénéchal et Jasper Stuyven.

L'édition 2021 prendra son départ à 13 heures dans le centre de La Louvière. Les coureurs se dirigeront vers le Hainaut occidental via Le Roeulx, Soignies, Thoricourt, Graty, Bassilly, Ghislenghien, Ollignies, Lessines, Wannebecq, La Hamaide et Oeudeghien. Le peloton prendra ensuite la direction du Pays des Collines à Frasnes. Dix côtes répertoriées sont programmées à partir du 56e kilomètre. Le premier des cinq passages de la ligne d'arrivée à Tournai est prévu après 104,5 kilomètres, avant cinq circuits locaux de 14,7 kilomètres pimentés par la montée du Mont Saint-Aubert.

Les organisateurs ont annoncé, lors de la présentation de la course jeudi soir à Tournai, quelques noms dans la liste des coureurs pré-inscrits : on pointera entre autres, parmi les nombreux sprinters, Piet Allegaert (Cofidis), vainqueur sortant, le Britannique Mark Cavendish et le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), le Colombien Fernando Gaviria (UAE) ou encore l'Allemand André Greipel (Israel Start Up Nation).