Cyclisme : Suivez A travers la Flandre (LIVE vidéo 14H45)

A quatre jours du Tours des Flandres, le peloton fait un crochet via A Travers la Flandre. Une course annulée en 2020 à cause du Coronavirus et qui revient cette année malgré la crise sanitaire. C’est la dernière course avant le Tour des Flandres de ce dimanche. Une bonne répétition, un moyen d’engranger quelques kilomètres et d’ajouter une course à son palmarès.

Le parcours, long de 184 km démarre de Roulers pour rejoindre Waregem avec pas mal de pavés au programme. Parmi les monts, il y a notamment le Kluisberg, le Knokteberg, le Taaienberg, le Vossenhol et le Nokereberg. De quoi rassurer certains coureurs sur leur condition physique.

Du côté des favoris, Mathieu van der Poel, vainqueur sortant, pourra s’appuyer sur une équipe solide. Alpecin-Fenix a annoncé que les Belges Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jonas Rickaert et Otto Vergaerde accompagneront Van der Poel entre Roulers et Waregem. Le Suisse Silvan Dillier, qui a fêté son retour dimanche lors de Gand-Wevelgem après une fracture de la clavicule, complète la sélection.

L’autre grand favori, c’est l’équipe Deceuninck-Quick Step qui aura de nombreux atouts dans son jeu ce mercredi. Le Wolfpack pourra compter sur le champion du monde français Julian Alaphilippe et le double vainqueur de l’épreuve Yves Lampaert.

Outre Lampaert et Alaphilippe, la formation belge, déjà 13 victoires cette saison, pourra aussi s’appuyer sur le Danois Kasper Asgreen, vainqueur de l’E3 vendredi, ainsi que sur le Français Florian Sénéchal et l’Italien Davide Ballerini, eux aussi en forme. Le Wolfpack sera complété par Dries Devenyns et Tim Declercq.

Qui remportera cette édition ? Mathieu van der Poel va-t-il s’offrir un doublé et mettre la pression sur Wout van Aert en vue du Tour des Flandres ? Réponse ce mercredi soir.