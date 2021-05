Cyclisme : Six années de plus dans le peloton pour Quick-Step

L'histoire d'amour entre Quick-Step et la formation de Patrick Lefevere est faite pour durer. Partenaires de longue date, les deux parties se sont mises d'accord pour prolonger l'aventure de six ans. Le logo Quick-Step sera donc présent au sein du peloton, au moins, jusqu'en 2027.

Présente dans le microcosme du cyclisme depuis 1999 et partenaire de la formation de Lefevere depuis 2003, Quick-Step confirme donc son intention de s'investir à long terme dans le sport. Dans un communiqué, la formation explique qu'ensemble, "ils ont remporté 800 victoires, dont 99 dans des Grands Tours, 20 monuments et des succès dans 30 pays et 5 continents différents."

Le boss de l'équipe, Patrick Lefevere s'est lui montré très enthousiaste : "On est très heureux de poursuivre cette collaboration qui dure depuis plus de deux décennies désormais. C'est plus qu'une extension de sponsor traditionnelle, c'est la preuve que des relations solides basées sur le respect et les valeurs, peuvent exister en cyclisme."

Brillant sur les routes du Giro, Remco Evenepoel a lui aussi donné son avis et, comme son boss, il est dithyrambique : "Je suis fier de ce partenariat, c’est une motivation pour les prochaines semaines et pour les 6 prochaines années."

Quelque chose nous dit qu'avec les Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe ou Kasper Asgreen (pour ne citer qu'eux), le Wolfpack a encore de beaux jours devant lui.