Avant tout cela, le binôme Davide Martinelli et Luis Mas Bonet s’était lancé dans un infructueux jeu de chat et la souris avec le peloton, faisant illusion pendant quelques kilomètres avant d’être repris à 20 bornes.

Sam Bennett a remporté la 45e édition des Trois Jours de la Panne ! Magnifiquement mis sur orbite par son précieux acolyte Michael Morkov , il s’est montré le plus véloce au sprint devançant facilement J asper Philipsen , 2e et Pascal Ackermann , 3e. C'est la 5e victoire en 7 sprints de l'Irlandais cette saison. Il succède ainsi au Belge Yves Lampaert qui avait magistralement conclu un tour de force collectif du Wolfpack pour s’imposer en 2020.

Même frustrant scénario pour le jeune et téméraire Brent Van Moer (23 ans, Lotto Soudal) qui s’est échappé à moins de 20km de l’arrivée par un peloton visiblement peu enclin à laisser filer un seul homme.

Le scénario d’un sprint massif était cousu de fil blanc depuis le début d’une journée bien calme et cela s’est confirmé dans les derniers kilomètres. Les armadas de sprinteurs se mettent en branle, les poissons-pilotes chauffent une dernière fois leurs cuisses avant le bouquet final. Tosh Van der Sande tente de faire la malle aux sprinteurs mais est repris juste après la flamme rouge. Place à l'emballage final et à une redoutable équipe Deceuninck-Quick Step met Bennett sur orbite et rafle la mise. C'est (presque) trop facile pour ce Wolfpack là qui remporte sa 11e victoire de la saison.