Roy Jans (Alpecin-Fenix) a annoncé mercredi qu'il avait décidé de mettre un terme à sa carrière de coureur cycliste.

"Après dix ans de cyclisme professionnel, il est temps de revenir sur ma carrière et de dire: adios", a indiqué le coureur belge de 31 ans. "Cela a été un long voyage mais j'ai décidé d'arrêter et de me concentrer sur d'autres choses".

Passé professionnel en 2013 au sein de l'équipe Accent Jobs-Wanty, devenue ensuite Wanty-Groupe Gobert, Roy Jans faisait partie depuis 2020 de l'équipe Alpecin-Fenix.

Vice-champion de Belgique en 2014 derrière Jens Debusschere, le Limbourgeois, en proie à des problèmes physiques depuis deux ans, avait remporté la Flèche de Gooik et une étape de la Tropicale Amissa Bonga en 2014, une étape de l'Etoile de Bessèges en 2015 et le Prix de clôture de Putte-Kapellen en 2016.