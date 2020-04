Cyclisme : Revivez le Tour des Flandres 2017 avec les commentaires de Philippe Gilbert

En raison de la pandémie du coronavirus, les courses cyclistes sont à l’arrêt. Le Tour des Flandres devait avoir lieu ce dimanche, mais l’épreuve est reportée. Alors, la RTBF vous propose de redécouvrir de grands moments du sport belge. Dimanche, vous pourrez revivre la victoire de Philippe Gilbert lors du Tour des Flandres 2017. Vous pourrez vous replonger dans la course. Une rediffusion de 2h avec Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain mais aussi les commentaires inédits et les souvenirs très précis du vainqueur lui-même.

Une édition inoubliable. Un authentique exploit. Une échappée extraordinaire. Plus de 50 kilomètres à fendre la foule sur les pavés des monts flandriens. Philippe Gilbert n’oubliera jamais le 2 avril 2017. Jour de son triomphe lors de la 101ème édition du Ronde. Un succès avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules, 30 ans après Claudy Criquielion. Philippe Gilbert est devenu le 2ème coureur wallon vainqueur du Tour des Flandres. Tout un symbole pour le Liégeois qui a vécu ce jour-là le moment le plus intense de sa carrière. Voici un petit extrait en guise d’avant-goût.