Cyclisme : Retrouvez toutes les victoires belges de la saison 2021

Le véritable coup d'envoi de la saison cycliste internationale a été donné le 3 février dernier du côté du sud de la France. Et dès cette première course, l'Etoile de Bessèges, les Belges ont brillé : une victoire d'étape pour Timothy Dupont (Bingoal - Wallonie Bruxelles), une victoire d'étape et le classement général pour Tim Wellens (Lotto Soudal) !

1. Timothy Dupont, deuxième étape de l'Etoile de Bessèges

Timothy Dupont - © SYLVAIN THOMAS - AFP

Le premier vainqueur belge de cette saison 2021, c'est le sprinteur Timothy Dupont, nouveau venu au sein de l'équipe Bingoal - Wallonie Bruxelles.

Dès son deuxième jour de course sous les couleurs de la formation de Christophe Brandt, Timothy Dupont profite d'un final mouvementé (et notamment d'une chute à quelques centaines de mètres de l'arrivée) pour faire parler sa pointe de vitesse et remporter à La Calmette la deuxième étape de l'Etoile de Bessèges devant le Français Pierre Barbier (DELKO) et le Champion d'Europe et d'Italie Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos).

Gerben Thijssen (Lotto Soudal), huitième, et Edward Theuns (Trek - Segafredo), dixième, sont les autres Belges présents dans le Top 10.

Cette victoire est un véritable soulagement pour l'ancien coureur de l'équipe Wanty - Gobert, qui n'avait plus levé les bras depuis la première étape du Tour de Wallonie 2019.