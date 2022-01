En attendant ce rendez-vous, il aborde 2022 sans stress. "Je suis relax. Je me sens très bien et je suis heureux", confirme Remco . "J’ai eu un bon hiver et jusqu’à maintenant tout se passe bien. Quand je me revois l’an dernier , à la même époque… c’était une période assez difficile. Une des plus compliquées de ma vie. Je pouvais juste marcher et faire de la natation. Je ne pouvais pas monter sur le vélo suite à ma chute au Tour de Lombardie. C’est très chouette de retrouver une vie 'normale' de coureur cycliste et d’avoir pu mettre tout ça derrière moi".

Comme nous sommes encore au début du mois de janvier, nous avons proposé au jeune coureur belge le jeu de la bonne résolution. "Je dirais que pour 2022, je voudrais m’améliorer en étant plus mature dans de nombreux moments. Essayer d’être plus calme et plus relax, avoir moins de stress et d’explosivité dans mon caractère. Cet hiver, j’ai pu avoir un vrai mois de vacances, sans vélo et sans entraînement. C’était finalement mes premières vacances depuis que je suis devenu professionnel. Cette coupure m’a aidé à aller vers plus de calme et moins de stress, regarder les choses d’une autre manière. C’est un bon début pour la manière dont je veux évoluer. Ma résolution serait donc ça, gagner en maturité", confie Remco Evenepoel.