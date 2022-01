Liège-Bastogne-Liège : Pogacar empoche la Doyenne et frustre encore Alaphilippe -... Comme en 2020, la victoire de Liège-Bastogne-Liège s’est jouée dans un sprint à 5 sur le Quai des Ardennes. Et comme il y a quelques mois, le perdant du jour s’appelle Julian Alaphilippe. Le Français a dû se contenter de la deuxième place derrière Tadej Pogacar et voit une nouvelle fois un Slovène – après Roglic l’an dernier – le priver du grand objectif de sa saison. A 22 ans, Pogacar devient le premier vainqueur du Tour de Franc à s’imposer sur la Doyenne depuis 1980 et la victoire de Bernard Hinault. Le leader de l’équipe UAE a emmené son sprint de manière magistrale pour déborder le champion monde dans les derniers mètres. Derrière eux, David Gaudu, Alejandro Valverde et Michael Woods ont également joué pour la gagne après s’être isolés dans la Roche aux Faucons. Ils devront se contenter d’un Top 5. Tiesj Benoot termine 7e et meilleur belge derrière Marc Hirschi. Le tenant du titre Primoz Roglic est 13e. Privé de sprint la saison dernière à cause d’un écart d’Alaphilippe, Pogacar décroche le 23e succès de sa jeune carrière, le premier dans un monument. Il s’agit par ailleurs de sa 6e victoire de sa saison qui comprend notamment un succès final à Tirreno-Adriatico.