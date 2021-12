Cyclisme : Qhubeka disparaît du WorldTour ramené à 18 équipes

L’équipe sud-africaine Qhubeka, qui était en difficultés financières, disparaît officiellement du peloton du WorldTour 2022 qui reviendra à 18 formations, son format originel.

L’enregistrement de Qhubeka a été refusé par l’UCI qui a publié jeudi la liste des équipes retenues après études des différents critères (éthique, financier, administratif, organisationnel).

Les 18 équipes de première division sont qualifiées d’office pour l’ensemble des épreuves du calendrier WorldTour, soit les plus grandes courses de la saison, tout comme Alpecin-Fenix et la française Arkea-Samsic, les deux premières formations de deuxième division au classement mondial qui auront accès ainsi aux trois grands tours (Tour de France, Giro, Vuelta).

La troisième, l’équipe française TotalEnergies, est invitée pour sa part aux épreuves WorldTour d’un jour en 2022.

D’ores et déjà, quatre formations françaises (AG2R Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ, Arkea-Samsic) sont assurées de participer au prochain Tour de France dont les organisateurs disposent de la possibilité d’inviter deux équipes supplémentaires.

Qhubeka, créée en 2008, a participé à six reprises au Tour de France et a gagné sept étapes, dont quatre pour le Britannique Mark Cavendish. Le groupe sud-africain était présent au plus haut échelon mondial depuis 2016 et comptait cette année 27 coureurs dans son effectif.

Si l’Italien Fabio Aru a préféré arrêter sa carrière, son compatriote Giacomo Nizzolo a rejoint l’équipe Israël SN et Victor Campenaerts est parti chez Lotto.

Les 18 équipes WorldTour :

France : AG2R Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ

Allemagne : Bora

Australie : BikeExchange

Bahrain : Bahrain

Belgique : Intermarché, Lotto, Quick-Step

Emirats Arabes Unis : UAE

Espagne : Movistar

Etats-Unis : EF Education, Trek

Grande-Bretagne : Ineos

Israël : Israël SN

Kazakhstan : Astana Qazaqstan

Pays-Bas : Jumbo, DSM