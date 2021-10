« Après le succès du printemps, on revient pour la fin de l’année » Connaissez-vous vraiment vos classiques ? Quelle édition vous donne encore des frissons ? Quel belge a marqué de son empreinte le bitume ou les pavés ? Qui va gagner cette année ? Rendez-vous chaque semaine, avant la course, avec nos spécialistes cyclisme de la Rédaction RTBF Sport.

On connait nos Classiques - S2 Episode 7 : Bilan fin de saison 2021 - part 2 - 26/10/2021 « Après le succès du printemps, on revient pour la fin de l’année » Connaissez-vous vraiment vos classiques ? Quelle édition vous donne encore des frissons ? Quel belge a marqué de son empreinte le bitume ou les pavés ? Qui va gagner cette année ? Rendez-vous chaque semaine, avant la course, avec nos spécialistes cyclisme de la Rédaction RTBF Sport.

C’est l’heure de la clôture et des bilans pour la saison 2021 de cyclisme, mais aussi pour notre podcast "On Connait Nos Classiques". Animateur, journalistes et consultants, l’équipe cycliste de la RTBF s’est réunie autour du micro pour analyser l’année et distribuer les bons et mauvais points. Dans le deuxième volet de ce bilan cyclisme, on isole les courses marquantes, on cherche le manager de l’année et enfin, le meilleur coureur de la saison.

Paris-Roubaix a bien évidemment marqué les acteurs du podcast "On Connait Nos Classiques". "Je ne vais pas être original mais ce Paris-Roubaix est selon moi la course la plus marquante de la saison", explique Rodrigo Beenkens. "Une édition de légende, héroïque et aussi parce que ça nous rappelle l’essence de notre métier, à savoir : reconnaître une silhouette, un coureur, fut-il plein de boue. Une course inhumaine mais avec un revers de la médaille. Cette décision des commissaires, qui n’est pas humaine, à savoir mettre des coureurs hors délais". "Cette course m’a marqué, a marqué les esprits, a marqué les coureurs", enchaîne notre consultant Cyril Saugrain. "C’était le Roubaix que beaucoup attendaient depuis très longtemps : humide, pluvieux, gras. Pour avoir discuté avec beaucoup de coureurs : oui, c’était dur ! Mais c’était aussi une grande fierté de terminer cette course. Je tire mon chapeau à ceux qui ont terminé. C’est bien Paris-Roubaix qui a marqué mon année cycliste".

1 images Cyclisme : Florian Vermeersch marqué par l’effort et les conditions dantesques après Paris-Roubaix. © Belga

Le manager de l’année ? Cyril propose Thomas Voeckler !

"Pour choisir le manager de la saison, j’ai opté pour l’évidence mathématique : Patrick Lefevere", choisit Laurent Bruwier. "Il laisse parfois partir des leaders mais il arrive toujours à recréer une équipe qui gagne en groupe. Pour moi, il reste le numéro un car il gagne le plus sans avoir le plus gros budget du World Tour". De leurs côtés, Samuël Grulois et Jérôme Helguers ont opté pour le management d’une autre équipe belge : Alpecin-Fenix. "Cette formation a fait parler d’elle pour ses résultats et ses animations de courses. Alpecin aurait sa place sur le World Tour mais est toujours dans la D2 du cyclisme. L’équipe est dirigée par deux frères belges qui ont tout compris tactiquement : Philip et Christoph Roodhooft. Elle gagne grâce à Mathieu Van der Poel, mais pas seulement. Il y a aussi Japser Philipsen et Tim Merlier". "Alpecin-Fenix a décroché une trentaine de victoires en 2021, c’est quasiment trois fois plus que Lotto-Soudal", appuie Jérôme Helguers. "Je vote pour les frères Roodhooft mais avec un petit bémol. On a vu durant le Tour de France, avec Philipsen et Merlier, qu’il n’était pas toujours facile de gérer les ego de chacun. Il faudra peut-être travailler sur la gestion de ces rivalités". Gérard Bulens choisit, lui, le manager de la formation UAE Emirates, le Suisse Mauro Gianetti. "Il a réussi avec son leader Tadej Pogacar une excellente saison. Mais aussi, il a réalisé dans le courant de cette année 2021 une série impressionnante de transferts pour la saison prochaine qui va permettre à son équipe d’être encore plus forte. C’est évidemment plus facile quand on le budget qui va avec derrière. Mais il faut aussi pouvoir souder tous ces éléments individuels, voilà pourquoi je choisis Mauro Gianetti". Et puis, Cyril Saugrain fait lui parler ses racines et propose le sélectionneur français Thomas Voeckler comme manager de l’année ! "C’est celui qui a su fédérer et faire passer un message à contre-courant. Pour les Mondiaux, il a construit une équipe en vendant ce projet : on va durcir la course très tôt. Beaucoup se sont posé des questions, mais il a finalement convaincu et emmené tout le monde derrière lui. Ce qui n’est pas simple. J’ai trouvé cet exploit assez phénoménal car personne ne s’attendait à ce scenario. Pour moi, c’est un coup de maître d’avoir pu reconduire ce titre de champion du monde de Julian Alaphilippe".

Le coureur de 2021 : qui d’autre que Tadej Pogacar ?

Et quoi de mieux qu’élire le coureur de l’année pour boucler la grande boucle de la saison 2021 ? "Il y a eu beaucoup de choses cette année et beaucoup de grosses performances individuelles", explique Rodrigo Beenkens. "Le come-back de Mark Cavendish, ceux de Remco Evenepoel et de Fabio Jakobsen. La fin de saison stratosphérique de Sonny Colbrelli. Mais le meilleur, c’est vrai, c’est Tadej Pogacar. Il a gagné le Tour de France en remportant trois étapes et trois maillots distinctifs. Il a participé à deux monuments du cyclisme et les a gagnés tous les deux !". "Habituellement, j’aime bien faire dans l’originalité mais là, sur ce coup-là, il faut quand même être crédible. C’est clair que le Slovène est l’homme de la saison et termine d’ailleurs avec le statut de N°1 mondial. Ce que j’apprécie surtout c’est qu’on le voit durant toute la saison et qu’il reste accessible malgré son statut", appuie Samuël Grulois. "Tadej Pogacar est tellement évident que j’ai préféré essayer de trouver le N°2 de la saison", confie Jérôme Helguers. "Et là, je trouve qu’il y a match et débat entre Julian Alaphilippe et Wout van Aert. Lequel des deux a réalisé la meilleure saison ? Pas simple de trancher…".

