Le préfet des Hauts-de-France a laissé entendre lundi que l'édition 2021 du Paris-Roubaix (WorldTour), qui doit se tenir le 11 avril, pourrait de nouveau être reportée en raison de la situation sanitaire.

Interrogé sur France Bleu Nord sur le maintien de la course, Michel Lalande a répondu: "C'est une excellente question. Je vous garantis le scoop quand viendra le temps de la réponse, mais vous pouvez la deviner".

"Je vois le ciel moins bleu", a-t-il ajouté, se montrant sceptique aussi sur le fait que des courses sont organisées en Belgique: "Il faudra m'expliquer la cohérence avec les gestes barrières et tout le reste".

L'édition 2020 de l'"Enfer du Nord" avait été reportée à l'automne en raison de la pandémie de Covid-19, avant que la situation sanitaire, toujours difficile, ne force les organisateurs à l'annuler en octobre.

Dans un communiqué, le président de la Communauté d'agglomération de la porte du Hainaut, région traversée par la course, a cependant jugé "indispensable, avant de prendre une telle décision (...) de mettre autour de la table les différents acteurs concernés", citant les villes, les communautés d'agglomérations, les coureurs et la population.

"Nous sommes conscients des enjeux sanitaires (...)" mais "je constate ces dernières semaines que plusieurs courses de même ampleur se sont tenues" comme Paris-Nice, Milan - San Remo ou le Tour des Flandres, prévu le 4 avril, souligne Aymeric Robin, cet élu local.

"Les habitants, comme les autres citoyens, sont conscients de l'importance de respecter les consignes qui leur sont transmises afin de limiter la propagation du virus. Mais par respect pour les sportifs professionnels, il est également important de conserver les calendriers sportifs", ajoute-t-il, demandant le "maintien" de la course tout en incitant "les habitants et spectateurs à suivre la course depuis chez eux".

Philippe Gilbert, vainqueur en 2019, est le dernier vainqueur de l’Enfer du Nord.