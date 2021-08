Cyclisme – Officiel : Sam Bennett retourne chez Bora-Hansgrohe

Il est de retour à la maison. Après deux ans dans l’équipe Deceuninck-Quick Step, Sam Bennett retourne chez Bora-Hansgrohe où il a déjà passé six ans.

On l’attendait, c’est désormais officiel. Sam Bennett quitte Decuninck-Quick-Step pour retourner dans l’équipe Bora. Sous la direction de Patrick Lefevere, le sprinteur irlandais a notamment remporté deux étapes du Tour de France, empochant au passage le maillot vert et retourne donc dans son équipe précédente. Il s’est dit très heureux de ce transfert. "Je suis très enthousiaste à l’idée de retourner chez BORA – Hansgrohe. J’ai passé six années incroyables avec cette équipe et j’ai vraiment l’impression d’avoir grandi en tant que pilote pro pendant cette période." Bennett ne sera pas seul à rejoindre l’équipe allemande puisqu’il est rejoint par Danny van Poppel, Shane Archbold et Ryan Mullen. Ils ont tous les quatre signé un contrat de deux ans. Le départ de Peter Sagan permettra à Bennett d’avoir un statut de leader sur les plus grandes courses, ce qu’il n’avait pas forcément quand le Slovaque était dans l’équipe.

Il y a quelques mois, Patrick Lefevere avait évoqué la situation de son coureur, évoquant des désaccords sur le salaire. "Il ne veut pas partir, mais je n’ai pas autant d’argent que certains autres. Mais regardez les sprinteurs qui nous ont quittés. Certains reviennent chez nous à pied".