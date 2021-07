Cyclisme : Neilson Powless succède à Evenepoel et remporte la Clasica San Sebastian

Le cyclisme ne s’arrête jamais ! Après le Tour de France et les Jeux Olympiques de Tokyo, place à la Clasica San Sebastian ce samedi. Et au terme d’un parcours accidenté de 223,5 kilomètres, c’est Neilson Powless (EF Pro Cycling) qui s’est imposé dans un sprint à trois sur la plus célèbre des classiques espagnoles.

L’Américain a devancé le Slovène Matej Mohorič (Bahrain Victorious) et le Danois Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step) après avoir notamment surmonté la terrible ascension de l’Erlaitz (3,8 km à 10,6%) et le Murgil-Tontorra (2,1 km à 10,1%).

Le trio s'est dégagé à quelque 25 kilomètres de l'arrivée derrière le Britannique Simon Carr, parti en éclaireur une vingtaine kilomètres auparavant, sous la pluie qui a rendu la route glissante.

L'Italien Luciano Rota, victime d'une chute dans la dernière descente, a pris la 4e place. Le groupe des favoris avec le champion du monde Julian Alaphilippe a franchi la ligne à plus d'une minute du vainqueur.

Avec l’annulation de l’édition 2020, Neilson Powless succède donc à Remco Evenepoel qui avait remporté la Clasica San Sebastian en 2019. Il était d’ailleurs devenu le plus jeune vainqueur d’une course World Tour.