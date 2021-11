Spécialiste du contre-la-montre, le Transalpin avait pris les 5e et 8e place de ces étapes lors du récent Tour de France. Il avait terminé 12e du général sur les Champs-Élysées à l'arrivée de sa première Grande Boucle le 18 juillet. "Faire cette course était un très grand objectif pour moi", a-t-il expliqué. "Ça s'est très bien passé et j'ai terminé 12e au classement général et j'ai pu aider Cav et Julian à gagner des étapes. Ça s'est mieux passé que prévu. J'espère, au cours des deux prochaines années, pouvoir le courir au moins une fois et peut-être faire partie du top 10." Cattaneo espère aussi devenir "l'un des meilleurs spécialistes du contre-la-montre au monde, je pense qu'il est possible de m'améliorer et devenir un des cinq meilleurs coureurs du monde (dans cet exercice)".

"C'est une grande chose pour nous que Mattia reste avec nous pour les deux prochaines années" s'est réjoui Patrick Lefevere le manager de la future équipe Quick Step-Alpha Vinyl (le futur nom de l'équipe). "C'est un gars incroyablement talentueux mais humble, qui travaillera toute la journée pour ses coéquipiers. Nous avons également pu constater ses qualités individuelles, avec de belles performances en montagne, notamment au Tour de France, et qu'il s'améliore sans cesse en tant que coureur de contre-la-montre. Donc, sur plusieurs fronts, nous sommes vraiment impatients de travailler avec lui pendant deux années supplémentaires."