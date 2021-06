Lotte Kopecky (Belgique) n’a pas tardé à faire honneur à son titre de championne de Belgique. Et quelle meilleure scène que le tour national pour porter haut les couleurs noire, jaune et rouge. Titrée ce dimanche à Waregem, Kopecky a fait coup double dans la troisième et dernière étape du Tour de Belgique. Pointée à 2 secondes de Lorena Wiebes ce matin, elle a mis à profit les difficultés d’un circuit tracé autour de Grammont pour déposséder la sprinteuse néerlandaise de la victoire finale.

Kopecky, maillot vert du classement par points sur le dos, s’est imposée en solitaire au sommet du Mur de Grammont. Elle a devancé les Néerlandaises Yara Kastelijn (Plantur-Pura) et Ellen Van Dijk (Trek Segafredo).



Van Dijk et Kopecky sont sorties du peloton dans le deuxième des quatre passages par le Mur pour rejoindre une échappée où figurait Jolien D’hoore (Belgique). Kopecky, Van Dijk et Janneke Ensing (Bike-Exchange) se sont isolés en tête dans la même difficulté un tour plus tard. Ce trio a été repris par le peloton à moins de 7 km de l’arrivée. Malgré les efforts fournis, la championne de Belgique a trouvé les ressources pour déposer tout le monde dans la dernière montée vers la chapelle. Wiebes, ralentie par une chute dans le centre de Grammont, a terminé 12e de cette ultime étape.



En dix jours, elle vient d’accrocher quatre bouquets : le doublé chrono-route au national, une étape et le général du Tour de Belgique. Sacrée moisson.