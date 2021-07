Cyclisme : les jeunes talents belges qui flambent, "on peut facilement en citer 10 qui peuvent faire une grande carrière"

Notre débat sur les jeunes talents belges qui flambent, "on peut facilement en citer 10 qui... Étape plus calme ce mardi sur le Tour de France entre Albertville et Valence. L’occasion pour notre équipe de commentateurs sur le Tour – Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain – de se lancer dans un focus sur la nouvelle génération du cyclisme belge. Une génération, celle de coureurs dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans, qui s’annonce très prometteuse. "La Belgique a-t-elle dans sa tranche 18-25 ans, une génération qui est la plus forte depuis les années 70 ? Je pense que oui. On peut facilement citer 10 noms qui ont le potentiel de faire une grande carrière. Des coureurs qui ont le potentiel de faire des top 10 au Tour de France, voire mieux", estime Christophe Detilloux, directeur sportif chez Wallonie-Bruxelles et fin connaisseur des catégories de jeunes. "On a déjà Remco Evenepoel (21 ans) qui dans les deux ans va être capable de faire un top 3 ou un top 5 sur le Tour. C’est certain. On a Cian Uijtdebroeks (18 ans) qui peut aussi le faire prochainement. C’est certain. On a aussi des coureurs comme Ilan Van Wilder, des coureurs comme Mauri Vansevenant (22 ans) qui sont des très bons grimpeurs. Il faut voir comment ils vont évoluer car c’est toujours un peu une énigme. Côté wallon, on a aussi Sylvain Moniquet qui est un vrai talent et qui a une énorme marge de progression. Il n’est qu’au début de sa carrière." D’autres coureurs pourraient également faire les beaux jours du cyclisme belge dans les prochaines années. Leurs noms : Maxim Van Gils (21 ans), Henri Vandenabeele (21 ans), Stan Van Tricht (21 ans), Jarne Van de Paar (20 ans), Florian Vermeersch (22 ans), Alec Segaert (18 ans) , Thibaut Nys (18 ans) Des coureurs dont les caractéristiques ont été décrites en détail dans notre direct que nous vous proposons de voir ou revoir ci-dessus.