La saison cycliste 2021 s'est refermée. Elle a été rythmée par les émotions des victoires et la détresse des défaillances. Le trio Wout van Aert-Tadej Pogacar-Primoz Roglic a animé la saison et accumulé les bouquets. Les coureurs de Deceuninck-Quick Step sont toujours aussi voraces. Derrière les belles histoires et les résultats, il y a aussi des chiffres, parfois insolites.

13 - Pogacar, van Aert, Roglic, un trident prolifique

Tadej Pogacar, Wout van Aert et Primoz Roglic dominent dans cet ordre le classement UCI. Ils figurent aussi tout en haut du classement des chasseurs de victoires. Chacun a ajouté 13 lignes à son CV personnel.



Les deux Slovènes ont gagné deux des trois grands tours : Pogi a survolé le Tour, Rogla a annexé la Vuelta. Pogacar a levé les bras sur Tirreno, la Doyenne et en Lombardie. Roglic a gagné le chrono des JO, le tour d’Émilie et Milan-Turin. WVA s'est, lui imposé à Wevelgem et à l'Amstel. Il a réalisé un éclectique triplé au Tour (montagne, contre-la-montre, sprint massif) avant de survoler le tour de Grand-Bretagne. Ce trident a allié la qualité à la quantité. ►►► À lire aussi : Pogacar, Roglic, Alaphilippe, Van der Poel, van Aert, Colbrelli, les 6 hommes forts de la saison

65 - Deceuninck-Quick Step toujours au sommet

Pour la ... neuvième année consécutive, la formation du mage Patrick Lefevere affiche le plus important total de victoires du peloton. La razzia 2021 se rapproche des sommets de 2018 (68) et 2019 (73).



Les revenants Mark Cavendish (10), Remco Evenepoel (8) et Fabio Jakobsen (7) ont largement contribué au butin. Julian Alaphilippe (maillot arc-en-ciel, première étape du Tour, Flèche) et Kasper Asgreen (Ronde et E3) ont apporté les plus beaux joyaux. Jumbo-Visma (43), Ineos-Grenadiers (35), Alpecin-Fenix (33) et UAE Team Emirates (32) complètent le Top 5. Qhubeka est situé à l'autre bout de l'échelle (5).

7 - Alaf toujours sur le toit du monde

Julian Alaphilippe a frustré toute la Belgique du vélo en décrochant le titre mondial à Louvain. Impérial, Alaf a reconduit son titre. Un exploit rare dans l'histoire. Le Français n'est que le septième coureur à enchainer deux victoires dans la course à l'arc-en-ciel. Il égale nos compatriotes Georges Ronsse (1928, 1929), Rik Van Steenbergen (1956, 1957) et Rik Van Looy (1960,1961), les Italiens Gianni Bugno (1991,1992) et Paolo Bettini (2006, 2007) et le Slovaque Peter Sagan (2015, 2016 et 2017). Peto est le seul à avoir réussi un triplé.

90 - Cesare Benedetti un vétéran qui a toujours la santé

A 34 ans, l'Italo-polonais a encore une sacrée caisse. L'équipier-modèle de Bora-Hansgrohe est le coureur le plus assidu du peloton. Il totalise 90 jours de course pour 14784 kilomètres. Il a notamment bouclé le Giro, la Vuelta et 5 autres courses par étapes. Il a rallié l'arrivée 86 fois. Le natif de Roverto - une victoire au compteur en 14 années pro - compte un seul top 25.

16 - Niccolò Salvietti a fini à peine 42% de ses courses

Niccolò Salvietti n'est le patronyme le plus connu du cyclisme. Le coureur de l'équipe continentale Mg.k Vis VPM (27 ans) ne compte pas la moindre victoire. Il doit sa présence dans ce bilan à une particularité : il est le coureur qui compte le plus d'abandon en 2021. 16 fois il n'a pas rallié l'arrivée en 38 jours de course. Soit dans 42% des cas. Si son calendrier est essentiellement italien, son meilleur résultat a été réalisé en Espagne avec une 39e place sur la 5e étape du Tour de la Communauté de Valence.

21 - Olav Kooij et Alejandro Valverde, les grands écarts entre les vainqueurs

Le cyclisme est un sport où on peut briller à tout âge. Alejandro Valverde en a encore apporté la preuve cette année. Du haut de ses 41 ans, il a encore accroché trois succès : le GP Indurain, la 6e étape Dauphiné et le 3e étape du Tour de Sicile. Il est le vainqueur le plus âgé du cru 2021. A l'opposé de la pyramide des âge, ont trouve le jeune néerlandais Olav Kooij (20 ans), lauréat de deux étape au Tour de Croatie.

55 - Ils ont ouvert leur palmarès

55 coureurs ont inauguré leur palmarès cette année. De tous ces "apprentis" vainqueur, l'Allemand Philipp Walsleben (33 ans), spécialiste du cyclo-cross, est celui qui a dû patienter le plus longtemps.



Les sept Belges qui ont levé les bras pour la première fois chez les pro sont plus jeunes : Stan Dewulf (23), Arne Marit (22), Milan Menten (24), Edward Planckaert (26), Robbe Ghys (24), Brent Van Moer (23) et Mauri Vansevenant (22 ans).

50 - Ils vont tourner la page

Pas mal de coureurs vont pendre leur vélo au clou au terme de cette saison. Andre Greipel est sans doute l'un des plus emblématiques. Il est pour quelques jours encore le coureur en activité qui compte le plus de victoires (158). Il va laisser ce titre honorifique à son grand rival et ex-coéquipier Mark Cavendish (156).



Neuf Belges figurent dans la liste : Maarten Wynants, Boris Vallée, Sean De Bie, Ludwig De Winter, Jonas Van Genechten, Frederik Backaert, Jelle Vanendert, Kenny De Ketele et Bert De Backer.



Les plus jeunes à raccrocher ont à peine 25 ans. Ils sont quatre : Jaume Sureda, Mikel Alonso, Olivier Behringer et Jon Irisarri.