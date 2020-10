Cyclisme : Les aménagements routiers provoquent-ils de plus en plus de chutes ?

"On roulait assez vite, entre 50 et 60 km/h. J’ai entendu le bruit de la chute juste derrière moi", se souvient Dimitri Peyskens (BEL, Bingoal – Wallonie Bruxelles) témoin de la chute de Van Avermaet . "Je me suis tout de suite dit : le mec qui a pris cet îlot central… ça va faire mal !".

La chute de Jay McCarthy et Greg Van Avermaet dimanche dernier à Liège-Bastogne-Liège a soulevé quelques questions parmi les observateurs du cyclisme. Pourquoi n’y avait-il pas de signaleur pour indiquer cet îlot central ? Les aménagements routiers (qui se multiplient) provoquent-ils de plus en plus de chutes dans les courses cyclistes ? Pour essayer de répondre à ces interrogations nous avons profité du passage des coureurs à la Flèche Brabançonne mercredi.

Il n’est pas nécessaire d’être cycliste pour le constater, sur nos routes, les aménagements routiers poussent comme des champignons. C’est de saison. Ronds-points, îlots centraux, ralentisseurs, dos d’ânes, chicanes, rétrécissements, il y en a pour tous les goûts et de toutes sortes en fonction des pays. Ils poursuivent un objectif sécuritaire : ralentir la vitesse des voitures et protéger les usagers faibles. Mais quand une course cycliste traverse ces aménagements, c’est tout l’inverse. "Ils sont en partie là pour développer la pratique du vélo et de la mobilité douce dans les grandes villes. Malheureusement, ce n’est pas vraiment adapté à nos courses cyclistes et donc la contrepartie c’est que ça provoque des chutes. Maintenant, on doit être vigilant à tous les instants, surtout quand on rentre dans les agglomérations où le mobilier urbain rend les choses plus difficiles", confie Romain Bardet (FRA, AG2R La Mondiale). Une course cycliste ne représente qu’un seul passage sur 365 jours par an. Ce n’est donc logiquement pas la priorité des 'penseurs routiers'.

Responsabilité des organisateurs ?

En course, pour indiquer aux coureurs les dangers et obstacles, les organisateurs font appel à des signaleurs. La plupart du temps sur leurs motos, ils font partie intégrante de l’échelon course. Ces signaleurs vont se positionner avant le passage des coureurs et indiquent le danger grâce à leurs gestes, un drapeau et un sifflet à la bouche. Ensuite, ils remontent sur la moto, dépassent le peloton et vont se positionner devant un autre obstacle. Ce ballet incessant de motos est primordial pour assurer la sécurité des coureurs.

Lors de la chute de Van Avermaet et McCarthy à Liège-Bastogne-Liège, il n’y avait pas de signaleur pour indiquer l’îlot directionnel. On pourrait donc directement incriminer l’organisation. Mais prévenir de tous les dangers est impossible. "L’idéal serait de mettre une personne à chaque danger. Mais il faut trouver ces personnes !", explique Rudy Plomb, l’un des signaleurs sur les courses belges. "Comme dans toute organisation, on manque de plus en plus de volontaires pour faire ce job de signaleur. Les organisateurs font des efforts pour trouver des routes avec un minimum d’aménagements dangereux. Mais ce n’est pas toujours possible car d’autres impératifs interviennent", ajoute notre signaleur.

"Moi j’ai l’impression que les organisateurs font le maximum pour essayer de nous mettre le plus possible en sécurité", confie Bryan Coquard (FRA, B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM). "Les ronds-points, les îlots, les dos d’ânes, tout cela rend les courses cyclistes beaucoup plus difficiles et nerveuses. Mais on n’a pas vraiment le choix car la route est notre outil de travail". Un sentiment partagé et appuyé par son compatriote Hugo Hofstetter : "Les organisateurs font le maximum. Et puis, il ne faut pas oublier que pour indiquer un danger la moto du signaleur doit pouvoir passer et repasser le peloton et les coureurs. Ça aussi ça rend la course plus dangereuse. On ne peut pas démultiplier ces dépassements. D’autant que parfois, certains coureurs ne laissent pas le passage libre à ces motos de signaleurs. Donc, on ne peut pas se plaindre. Les organisateurs ne peuvent pas mobiliser autant de monde pour pouvoir tout signaliser".

"Il est aussi nécessaire de reconnaître que le coureur cycliste prend parfois de très gros risques", précise Rudy Plomb. "Même avec un bon signalement du danger, certains essaient toujours de faire de l’acrobatie et de forcer la bonne règle. Je crois qu’il est nécessaire de préciser que toutes proportions gardées, il y a peu d’accidents par rapport à tout ce que l’on peut voir dans une course".