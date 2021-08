Cyclisme : le Tour de l'Avenir revient, pleins feux sur Ayuso

Le jeune Espagnol Juan Ayuso (18 ans), présenté comme un prodige du cyclisme, sera la principale attraction du 57e Tour de l'Avenir, qui s'élance vendredi de Charleville-Mézières un an après avoir été supprimé du calendrier en raison du Covid-19.

Le natif de Barcelone, sous contrat jusqu'en 2025 avec la formation UAE, tentera d'inscrire son nom au palmarès après son équipier slovène Tadej Pogacar et le Colombien Egan Bernal (Ineos), autres jeunes prodiges, vainqueurs respectivement des éditions 2018 et 2017.

La 57e édition de l'épreuve, deux ans après la 56e remportée en 2019 par le Norvégien Tobias Foss, sera d'abord propice aux rouleurs, avec un prologue puis un chrono par équipes lors des trois premiers jours.

Les sprinteurs devraient ensuite pouvoir s'exprimer, avant de laisser la place aux grimpeurs, attendus sur les trois dernières étapes, au profil montagneux.

La 7e étape se termine au sommet du Grand Colombier (15,4 km à 7,9 %), la 8e passe par le col de la Croix de Fer (21,8 km à 6,9 %) et la 9e et dernière franchit d'abord le col de l'Iseran (12,8 km à 7,3 %) pour arriver au col du Petit Saint-Bernard (23,5 km à 5 %).

Outre Ayuso, seront également à surveiller Parmi les 174 partants son compatriote Carlos Rodriguez, professionnel chez Ineos, et l'Italien Filippo Zana, qui vient de remporter le Sazka Tour sous les couleurs de la Bardiani.

Ouverte aux coureurs espoirs âgés de 23 ans et moins et courue sous bannières nationales ou régionales amateurs, l'épreuve sert de tremplin vers le monde professionnel. Bernal (2019) et Pogacar (2020 et 2021) ont ainsi remporté le Tour de France deux ans après s'être imposés sur le Tour de l'Avenir.

Tenant du titre, Tobias Foss a lui terminé 9e du dernier Tour d'Italie.

Les étapes

Vendredi 13 août: Charleville-Mézières - Charleville-Mézières, prologue de 5 km

Samedi 14 août: Charleville-Mézières - Soissons, 161 km

Dimanche 15 août: Laon - Laon, c.l.m. par équipes de 27 km

Lundi 16 août: Château-Thierry - Donnemarie-Dontilly, 152 km

Mardi 17 août: Provins - Bar-le-Duc, 186 km

Mercredi 18 août: Tomblaine - Bar-sur-Aube, 160 km

Jeudi 19 août: Champagnole - Septmoncel, 138 km

Vendredi 20 août: Saint-Vulbas - Anglefort - Grand Colombier, 98 km

Samedi 21 août: La Tour-en-Maurienne - Saint Jean d'Arves, 71 km

Dimanche 22 août: La Toussuire - Séez-Col du Petit Saint-Bernard, 154 km

Les équipes engagées

Allemagne, Autriche, Australie, Belgique, Canada, Colombie, Danemark, Equateur, Espagne, Estonie, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Ukraine, Centre mondial du cyclisme, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est/Hauts-de-France.