Cyclisme : Le sponsor Soudal va quitter le peloton cycliste en 2023

"Lotto et Soudal, l’inséparable duo derrière l’équipe WorldTour du même nom, poursuivent leur collaboration pour une année supplémentaire, jusqu’à fin 2022. Après la saison 2022, les deux sponsors tourneront la page de ces huit années de partenariat. En tant que sponsor principal, Lotto continuera à investir dans l’équipe cycliste.



Au travers de sa marque Lotto, la Loterie Nationale est un partenaire de longue date du cyclisme belge et fait office de " meneur de la course " dans le milieu. Le 2 mars dernier, cela faisait exactement 37 ans que la Loterie Nationale décrochait sa première victoire en tant que sponsor d’équipe. Depuis lors, son implication dans le cyclisme n’a fait que croître et Lotto soutient aujourd’hui bon nombre de projets en lien avec le vélo ainsi que différentes courses de renom sur le territoire belge. En plus de l’équipe WorldTour, la Loterie Nationale finance une équipe féminine, une formation espoirs et rassemble les amateurs de vélo autour de divers événements et de stages pour enfants.



Qui dit Lotto, dit forcément Soudal. Cette entreprise familiale est un acteur international et un expert dans le domaine des produits chimiques destinés à la construction, mais elle s’est aussi fait un nom dans le cyclisme en tant que sponsor d’équipe. Depuis 2015, ces deux entreprises typiquement belges forment l’une des collaborations les plus durables du peloton international. Lotto Soudal est maintenant une valeur sûre du cyclisme mondial et son nom est synonyme de durabilité, de sécurité et de vision à long terme.



Lotto et Soudal sont toujours restés fidèles à un projet concret, un savant mélange de talents belges comme Tim Wellens, Jens Debusschere, Tiesj Benoot ou Brent Van Moer et de pointures internationales comme André Greipel ou Caleb Ewan. Depuis le début de leur collaboration en 2015, les deux partenaires ont enregistré pas moins de 157 victoires.



Après la saison en cours, Lotto et Soudal prolongeront leur fructueuse union pour une année supplémentaire, jusqu’à la fin de la saison cycliste 2022. Pour la huitième année consécutive, l’équipe WorldTour de Lotto Soudal partira en quête de nouvelles victoires en Belgique et à l’étranger. Tous les acteurs espèrent que cette année sera couronnée de succès et que le dur travail de l’équipe et l’investissement dans de jeunes talents porteront leurs fruits. À partir de 2023, Soudal se retira comme sponsor de l’équipe, tandis que Lotto restera lui sponsor principal de la formation belge.



Dirk Coorevits - CEO de Soudal Group



Soudal est la colle qui a uni nos deux entreprises en 2015. Soudal et la Loterie Nationale sont deux entreprises belges qui ont rassemblé leurs valeurs communes autour d’un magnifique projet cycliste. Les valeurs centrales de Soudal peuvent être résumées comme ceci : Rêver, Réfléchir, Oser, Faire et Persister. Même dans les moments difficiles, il faut continuer à croire en ses qualités, toujours rechercher l’amélioration et les mettre en pratique. Grâce à cette vision commune, nous avons voulu donner à de jeunes talents la chance de grandir vers le plus haut niveau et nous n’avons jamais renoncé à cet objectif au cours des sept dernières années. Le projet Lotto Soudal nous a permis de nous construire une image nationale et internationale. Nous espérons que cette collaboration donnera encore lieu à de nombreux succès d’ici fin 2022.



Jannie Haek - CEO de la Loterie Nationale



Les noms Lotto-Adecco, Silence-Lotto ou Davitamon-Lotto résonnent de façon particulière chez les amateurs de cyclisme. Lotto est une constante depuis 37 ans, mais le nom de Soudal restera lui aussi indissociablement lié au sport cycliste. Il s’agit du plus long partenariat de l’histoire de l’équipe Lotto et tous les succès que nous avons remportés resteront gravés dans les mémoires. Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre cette belle collaboration jusqu’à fin 2022. La Loterie Nationale continuera ensuite à investir dans l’équipe et dans le cyclisme belge en général."