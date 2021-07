Après le Tour de France et les Jeux Olympiques, la saison des classiques reprend ce samedi avec la Clasica San Sebastian. Réputée pour son parcours accidenté, la course espagnole offre aux coureurs plusieurs côtes qui valent le détour. Focus sur le parcours de 222,5 kilomètres qui attend le peloton.

À un peu moins de 70 kilomètres de l’arrivée, les favoris devront faire attention au Jaizkibel et ses 7,9 kilomètres de long à 5,6%. Il faudra sans doute attendre la difficulté suivante pour voir les premières offensives des grands favoris avec la terrible ascension de l’Erlaitz, difficulté la plus raide de la journée. Malgré une longueur de "seulement" 3,8 kilomètres, la côte placée à environ 45 kilomètres du but fera peur à tout le peloton avec son pourcentage de 10,6%.

Suivra une descente avant une petite quinzaine de kilomètres de plat jusqu’au pied de la dernière ascension : le Murgil-Tontorra et ses 2,1 kilomètres à 10,1% dont le sommet n’est qu’à huit kilomètres de la ligne. Moins effrayante que l’Erlaitz, ce dernier mont pourrait tout de même faire la différence. Lors de la dernière édition, en 2019, Remco Evenepoel avait réussi à y lâcher Tom Skujins et à conserver une avance suffisante sur le peloton pour enlever sa première grande classique.

Après l’annulation de l’édition 2020, la course basque revient donc au programme cette année, sans son tenant du titre.