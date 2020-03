Cyclisme : le parcours complet du Tour de Belgique est connu

Le parcours de la 90e édition du Tour de Belgique (officiellement le "Baloise Belgium Tour"), qui se déroulera du 10 au 14 juin, est désormais connu. Après l’annonce de Beveren en tant que ville de départ en février dernier, la suite du parcours a été dévoilée par les organisateurs ce lundi.

La première étape, qui se tiendra le 10 juin, arrivera à Grammont au terme d’un premier tronçon de 174 km au départ de Beveren. L’arrivée du Tour est prévue à l’issue d’un contre-la-montre de 13 kilomètres à Averbode le 14 juin.

Entre les deux, le 11 juin, l’étape arrivera à Knokke-Heist, au Wandelaar, et devrait être profitable aux sprinteurs sur une partie du parcours prévu pour les championnats du monde du contre-la-montre l’année prochaine.

Nouvelle venue l’an dernier, Beringen est à nouveau au menu et servira de départ pour une 3e étape le vendredi 12 juin. Cette étape vers Bilzen s’annonce accidentée. Le samedi 13 juin, le peloton devra se farcir une étape "ardennaise", avec Hamoir comme commune de départ et d’arrivée. Le Thier du Moulin, la Côte de Warre et le Mur de Huy seront sur la route des coureurs avec, aussi, la Côte des Kimones (à 6,7%) dans le circuit local..

Le "kilomètre en or", pour plus de suspense

Le 'Kilomètre en Or' sera encore au menu avec des bonifications de 3, 2 et 1 seconde(s) sur un tronçon situé dans les 20 kilomètres de chaque étape avec trois sprints bonification (à 0, 500 et 1.000m). "Le Kilomètre en Or apporte plus de suspense en vue du classement final et assure un déroulement de course plus attrayant pour les amateurs de cyclisme", a justifié le directeur de course Rob Discart dans le communiqué transmis par Golazo Sports.

Remco Evenepoel avait remporté le Baloise Belgium Tour en 2019, succédant à Jens Keukeleire, victorieux en 2017 et 2018.