Cyclisme : Le jury déclasse Jasper Philipsen à la Nokere Koerse, le sprinteur ne sait pas pourquoi

Après avoir revu les images télévisées, les commissaires de l’UCI ont décidé à l’unanimité de déclasser Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) à la dernière place du peloton, soit la 33e place, de la Nokere Koerse mercredi.

"Je ne sais pas ce que j’ai pu faire de mal", a commenté Philipsen, qui n’avait pas réussi à finir dans le top-10. "Il s’agirait d’un incident survenu à 400 mètres de l’arrivée. Vraiment, je ne me sens pas coupable. Je pense que je défendais juste ma place dans le groupe. Ni plus, ni moins."

►►► À lire aussi : Le Brabançon Ludovic Robeet s’offre la Nokere Koerse au bout de l’effort après une échappée fleuve

►►► À lire aussi : Ludovic Robeet pas habitué à jouer la gagne : "D’habitude, je travaille en vue du sprint"

Philipsen pouvait au mieux terminer à la troisième place, derrière les deux échappés, Ludovic Robeet, vainqueur, et le Français Damien Gaudin. "C’était une course étrange", a expliqué Philipsen. "À un moment donné, nous étions très proches des échappés, mais le tempo dans le peloton a chuté. Et dans ce final, Robeet et Gaudin avaient encore assez de jus dans les jambes pour aller au bout. Je ne peux pas me plaindre de ma course. Je dois encore regarder mon programme, mais la condition est très bonne."