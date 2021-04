Cyclisme : la Famenne Ardenne Classic 2021 est annulée à la suite du report de Paris-Roubaix

La 4e édition de la Famenne Ardenne Classic a été annulée, pour la deuxième année consécutive, mardi après-midi par les organisateurs de l’épreuve. Une annulation qui fait suite au déroulement, le même jour, de Paris-Roubaix.

Les organisateurs de la Famenne Ardenne Classic espéraient pourtant pouvoir trouver un autre créneau pour l’organisation de leur course, initialement prévue le 3 octobre prochain. C’était sans compter le report du monument Paris-Roubaix à cette date-là : "L’histoire se répète puisqu’en 2020, Liège-Bastogne-Liège, une autre épreuve organisée par ASO, avait déjà été reportée à la même date que l’épreuve marchoise, entraînant l’annulation de celle-ci. La Fédération cycliste nationale et son homologue wallonne ont bien proposé quelques dates de remplacement, mais celles-ci n’offrent aucunes garanties sportives et médiatiques suffisantes. D’autre part, les contraintes logistiques, avec la disponibilité des infrastructures de départ et d’arrivée, et de mobilité dans le centre de la Ville de Marche rendent très difficile une reprogrammation de la course en semaine," ont expliqué les organisateurs dans un communiqué.