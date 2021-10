Cyclisme : L'UCI participe à l'évacuation de 165 réfugiés d'Afghanistan

L'Union Cycliste Internationale (UCI) s'est mise notamment au service des membres de la famille cycliste, de membres du Mouvement olympique, mais aussi d'autres personnes de la population afghane, dont la vie ou l'intégrité physique était menacée, pour leur permettre de quitter le territoire afghan, depuis l'arrivée au pouvoir des talibans dans le pays au mois d'août.

Dans le cadre d'une vaste opération réalisée en collaboration avec Sylvan Adams, propriétaire de l'équipe cycliste Israel Start-Up Nation, l'ONG IsraAID, mais aussi avec le concours de différents gouvernements, de la Confédération Asiatique de Cyclisme (ACC) et de la FIFA, l'UCI a annoncé lundi avoir participé à l'évacuation de 125 ressortissants afghans - des femmes cyclistes, des dirigeants du cyclisme, des artistes, une juge, des journalistes et des militants des droits de l'homme - qui ont pu gagner l'Europe via Tirana, en Albanie. Parmi eux, 38 rejoindront la Suisse (où siège l'UCI); les autres seront accueillis au Canada, en France, en Israël ou encore aux Etats-Unis.

"Il est très important pour l'UCI de s'engager en faveur des membres de la famille cycliste qui souffrent de la situation actuelle en Afghanistan, et je suis heureux que nos efforts dans cette direction permettent d'offrir des opportunités et une existence digne aux personnes bénéficiaires. Je tiens à remercier sincèrement les gouvernements suisse, français, canadien, albanais, émirati et israélien, mais aussi d'autres nations, qui ont œuvré dans ce dossier", a déclaré David Lappartient, le président de l'UCI.