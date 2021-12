Cyclisme : l'intersaison de Ludovic Robeet entre fitness, VTT et... pizza

"L’hiver permet de combler les manques de la saison" explique le coureur de Oisquercq. "Si on a un déficit quelque part, on va essayer de le travailler durant l’hiver. Moi, je sais que musculairement, mon côté gauche est beaucoup plus fort que le droit. La salle permet de remuscler un peu tout le corps. Même les parties qui travaillent moins sur le vélo comme le dos et les abdos. On fait du gainage pour vraiment renforcer le haut du tronc. De la muscu pour prendre de la force et essayer de progresser. Et puis, ça permet aussi de faire autre chose que du vélo. Parce que tout le temps du vélo. A la fin, il y a beaucoup de vélo (rires)".

"Quand on est coureur depuis de nombreuses années et qu’on vient d’une famille de cyclistes, être coureur, c’est un mode de vie. Ce n’est pas une contrainte" explique le fils de Patrick Robeet , ancien professionnel. "Une saison, c’est vraiment sérieux du début à la fin si on veut être performant. Alors, en hiver, on profite un peu mais sans faire de gros écarts. Il ne faut pas non plus prendre 10-15 kilos ou se bourrer la gueule tout le temps".

"Ma dernière course, c’était le 24 octobre au Tour de Drenthe aux Pays-Bas. Je n’ai pas fait grand-chose car j’avais prévu de me faire opérer" poursuit le coureur belge. "Je l’ai fait le plus rapidement possible. Le mardi, j’étais déjà à l’hôpital pour me faire opérer des sinus. Donc, les vacances, c’était ma revalidation. Et dès que j’ai été rétabli, j’ai recommencé l’entraînement doucement".

Une reprise en douceur. Chacun sa méthode. Certains coureurs font du footing ou de la natation. Ludovic Robeet, lui préfère les 2 roues, mais il a un truc pour garder la motivation et casser la routine.

"Moi, je varie les vélos en fait. J’ai un cyclo-cross, j’ai un VTT, j’ai un pignon fixe et puis, j’ai un vélo de route" explique le dernier vainqueur de la Nokere Koerse. "Cela permet de varier les parcours, de faire autre chose et de travailler aussi un autre coup de pédale. En VTT, par exemple, on varie l’intensité en fonction du terrain. C’est plus en souplesse pour pouvoir passer les talus ou les chemins boueux. On fait aussi monter plus haut le rythme cardiaque. Et puis, ça permet de travailler la technique, d’être plus à l’aise sur la route. Je vais prendre l’exemple du récent Paris-Roubaix où il faisait vraiment boueux. Je me suis un peu servi de la technique que j’avais du VTT pour être plus à l’aise sur les pavés. Et je ne suis pas tombé. J’ai évité beaucoup de chutes. A la limite, j’étais plus à l’aise sur les pavés que sur la route. Je crois que ça apporte beaucoup de bénéfices pour la route aussi".

Après le travail en salle, 2h d’entraînement dans les bois. Une sorte de retour aux sources pour celui qui vient du BMX et du VTT. Un coureur exemplaire qui progresse d’année en année. Pro depuis 5 ans, Ludovic Robeet est un équipier modèle. Une machine à rouler ! Un gregario qui sait aussi gagner. Vainqueur à Nokere, le Tubizien a été sollicité par 2 formations World Tour, mais il a préféré resigner dans la structure de Christophe Brandt. Rester fidèle à Wallonie-Bruxelles où il pourra aussi parfois jouer sa carte personnelle.

"Wallonie-Bruxelles, ça fait un presque 10 ans que je suis là" rappelle le solide rouleur qui a appris le métier dans l’équipe Color Code chez les espoirs. "C’est un peu ma 2ème famille on va dire. Je connais tout le monde. Tout le monde me connait. J’ai beaucoup de confiance de tout le monde là-bas. Les objectifs pour 2022, on ne va pas se le cacher. J’aimerais bien encore gagner une ou deux courses, mais tout en gardant mon rôle d’équipier. Et puis, j’aurai aussi un rôle de capitaine parce que ça fait quelques années que je suis dans l’équipe. On a beaucoup de jeunes qui vont arriver. Mais les victoires m’ont permis de prendre confiance et d’assumer encore un peu plus ce rôle-là".