Place à la Clasica San Sebastian ce samedi. Dans le parcours escarpé du Pays basque, plusieurs gros bras du cyclisme se donnent rendez-vous pour une belle bataille. Tour d’horizon des candidats.

L’un des principaux candidats est évidemment le Français Julian Alaphilippe. Vainqueur de la première étape du Tour de France, le puncheur n’a pas réussi à prolonger son état de grâce en terminant le Tour un peu frustré. Après sa victoire en 2018, le coureur de la Deceuninck-Quick Step cherchera à doubler la mise. Le directeur sportif de l’équipe, Wilfried Peeters croit d’ailleurs à une victoire de son poulain : "Nous avons une équipe solide, construite autour d’un ancien vainqueur de la course, et on croit en nos chances pour obtenir un grand résultat à la fin de la journée."

Dans les autres favoris, on notera la présence de Bauke Mollema, l’un des seuls à avoir disputé les Jeux Olympiques. Lauréat en 2016, deuxième en 2014 et 2018 mais également troisième en 2017, le Néerlandais a fait de la classique basque sa spécialité. Le constat est simple : en huit participations, il n’a jamais fait pire qu’une neuvième place. Sa science de la course et sa combativité hors pair pourraient lui offrir une nouvelle grande victoire.

D’autres coureurs tenteront également de déjouer les pronostics comme Egan Bernal, Daniel Martin, Simon Yates, Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone, Mikel Landa ou Wilco Kelderman. Côté belge, aucun cador ne sera aligné sur la course espagnole. L’arrivée est attendue entre 17h10 et 17h45.