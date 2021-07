Le cycliste Jonas Vingegaard restera au sein de la formation Jumbo-Visma "au moins jusque fin 2024" après la signature d’un nouveau contrat, a annoncé jeudi l’équipe néerlandaise. Le Danois de 24 ans, deuxième du dernier Tour de France, dispute actuellement sa troisième saison sous les couleurs de Jumbo-Visma, après avoir débuté dans le peloton avec l’équipe continentale danoise ColoQuick-Cult.

Vingegaard est l’une des révélations de la saison. Il a remporté une étape du Tour des Emirates arabes unis, deux étapes et le classement final de la Semaine International Coppi et Bartali et surtout terminé deuxième du Tour de France, alors qu’il avait entamé la Grande Boucle dans un rôle d’équipier au service de Primoz Roglic. Après l’abandon du Slovène, le jeune Danois a parfaitement joué sa carte, terminant notamment deuxième au sommet du Col du Portet et de Luz Ardiden et troisième des deux contre-la-montre, à Laval et Saint-Emilion, ce dernier étant remporté par son équipier Wout van Aert.

"Je suis très heureux de ma prolongation de contrat avec l’équipe", a déclaré Vingegaard. "Jusqu’ici, notre coopération a été un succès et j’espère que nous continuerons à obtenir de bons résultats à l’avenir. Je me sens bien ici. C’était dès lors un choix facile et naturel de rester plus longtemps avec l’équipe."