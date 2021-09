Cyclisme : Jolien D'hoore combinera des fonctions à Cycling Vlaanderen et chez NXTG-Racing

Jolien D'hoore mettra un terme à sa carrière à l'issue de Paris-Roubaix le 2 octobre. La cycliste gantoise, 31 ans, ne restera ensuite pas inactive longtemps combinant dès janvier prochain des fonctions de coach-performance à Cycling Vlaanderen et de directrice sportive chez NXTG-Racing.

Du côté de la formation cycliste néerlandaise, Jolien D'hoore sera en charge des Espoirs (U23). "L'équipe a un véritable projet dans le cyclisme féminin, que je soutiens vraiment. Je pense que c'est vraiment important de donner aux jeunes l'occasion de se développer dans un environnement sain. J'ai beaucoup d'expérience et je veux apporter cela aux jeunes filles", a déclaré Jolien D'hoore dans le communiqué de sa future équipe.

Du côté de Cycling Vlaanderen, Jolien D'hoore s'inscrira dans les projets d'égalité hommes-femmes, a précisé l'aile flamande de la fédération cycliste belge.

Le nombre de jeunes filles dans le peloton a cru de 150 à 490 en trois ans avec le projet Zij-aan-Zij, a indiqué Cycling Vlaanderen. Le nombre d'amateurs côté féminin a aussi progressé de 12.000 à 17.300.

"La fédération investit énormément dans le cyclisme féminin et donc aussi dans le nombre de compétitions pour les dames. Cerise sur le gâteau, un circuit très accessible de compétitions FUN sera mis en place en 2022, où chaque cycliste pourra vivre sa première expérience de compétition", a ajouté Cycling Vlaanderen qui souhaite implique ainsi Jolien D'hoore.

"Grâce à mon expérience, je soutiendrai l'approche pratique de Cycling Vlaanderen pour changer les choses. Ceci en tant qu'entraîneur de performance pour toutes les filles et dames qui veulent progresser en compétition, et en tant que soutien pour le travail chez les jeunes en général pour les guider vers le haut niveau", a ajouté de son côté Jolien D'hoore, multiple championne de Belgique sur route, championne du monde sur la piste aussi dans la course à l'Américaine en 2017 avec Lotte Kopecky et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de 2016 en omnium.