Durant le septième épisode de notre podcast "On connaît nos Classiques", notre collègue RTBF Rodrigo Beenkens est revenu sur les jeunes coureurs belges en forme en ce moment.

Jasper Philipsen, est le récent vainqueur du Grand Prix de l’Escaut, tandis que Mauri Vansevenant, qui s’est lui imposé lors Gran Premio Industria & Artigianato, pointe actuellement à la 9e place du général du tour du Pays basque et Ilan Van Wilder, deux fois 7e sur lors de la semaine internationale Coppi-Bartali, arrive lui aussi à suivre les meilleurs dans les montages du Pays basque.

Rodrigo Beenkens a souhaité évoquer, en début de podcast, ces trois jeunes en forme : "Il ne faut pas sous-estimer ce qu’a fait Jasper Philipsen lors du Grand Prix de l’Escaut. L’opposition était là, à part Caleb Ewan et surtout l’équipe Deceuninck-Quick Step qui semblait intouchable avec Morkov, Bennett et Cavendish. Philipsen confirme qu’il est en train, très intelligemment, palier par palier, de gravir des pas et il est plus qu’un sprinteur. Je serais curieux de le voir sur le Tour de France où il devrait retourner face à l’élite," explique-t-il.

C’est très prometteur et il y a encore beaucoup de talents belges sur tous les terrains.

"Ce qu’il se passe au Tour du Pays basque n’est pas non plus à sous-estimer. On a la plus belle affiche depuis le début de la saison. Pour la première fois, Pogacar et Roglic, les deux premiers du dernier Tour de France sont là et il y a beaucoup d’autres protagonistes. Ce que font Mauri Vansevenant, 21 ans et Ilan Van Wilder, 20 ans, qui parviennent à suivre les meilleurs en montagne alors que normalement, à cet âge-là, on est encore souvent dans d’autres catégories. C’est très prometteur et il y a encore beaucoup de talents belges sur tous les terrains."

Samuël Grulois a ensuite comparé Jasper Philipsen à un autre Belge victorieux cette saison : "Pour appuyer ce que dit Rodrigo sur Jasper Philipsen, il a un point commun avec l’autre Jasper, Jasper Stuyven, c’est qu’ils ont tous les deux été catalogués en débarquant chez les pros comme les nouveaux successeurs de Tom Boonen et ils ont tous les deux, je pense, des difficultés à assumer la pression inhérente à ce statut de successeur de Tom. D’autant plus que Philipsen est originaire de Mol, la ville de Tom Boonen. Je crois, chacun en décalage et il leur a fallu un peu de temps, que les deux garçons commencent à s’affranchir de cette obligation de succéder à Tom Boonen. Je crois vraiment qu’ils ont tous les deux, durant ce printemps, déclenché quelque chose dans la tête et dans les jambes."

Rodrigo Beenkens a conclu en n’oubliant pas d’où venaient les deux Jasper : "Et l’autre point commun, c’est qu’ils ont tous les deux été formés par Axel Merckx. Comme Joao Almeida, comme le dernier vainqueur du Tour d’Italie Tao Geoghegan Hart, ce n’est plus un hasard. Et je ne comprends pas comment dans le cyclisme actuel, un gars comme Axel Merckx ait autant de difficultés à faire une équipe pour la saison prochaine."