Pour beaucoup Mathieu van der Poel était l’arbre qui cache la forêt Alpecin. L’homme qui symbolisait l’équipe, celui qui avait raflé l’ensemble de points pour la mener à la première place du classement européen. Une analyse réductrice. Si l’apport comptable de MVDP n’est pas contestable, à ses côtés, les frangins Roodhooft ont dressé une équipe de guerriers capables de se surpasser.

Qualifiée pour le Giro, l’équipe Alpecin est arrivée orpheline de l’ogre van der Poel mais avec des ambitions certaines. Cintré dans sa tunique noire, jaune, rouge, Dries De Bondt ne cachait pas ses ambitions avant le départ de la première étape. "Le but c’est de gagner des étapes avec Tim (NDLA : Merlier). On va prendre nos responsabilités, avec lui, nous avons un des favoris pour la victoire finale. Avec les équipes des autres sprinters, on va contrôler pour que ça arrive au sprint". Ce qui fut annoncé à Stupingi fut fait à Novara. Premier Giro et premier succès pour Alpecin via Merlier.

"C’est un des meilleurs sprinters du peloton pour le moment. C’est un gars très à l’aise, très posé et très gentil", enchaîne Louis Vervaeke, le grimpeur de l’équipe. La réussite, Alpecin, la puise dans l’esprit de groupe et la cohésion derrière un leader. "On forme un chouette groupe. On est presque 8 potes en fait. On est prêt à tout donner les uns pour les autres, même moi qui vise plutôt les étapes montagneuses ou Jimmy Janssen qui n’est pas le meilleur pilote. On compose tous le train de Tim. C’est vraiment ça l’esprit de l’équipe".