Cyclisme : Gabriel Muller, le pro qui a débuté le vélo à 30 ans et qui rêve du Tour d’Espagne

Gabriel Muller est un ovni dans le peloton. Le coureur français évolue dans l’équipe Burgos-BH, une équipe continentale pro l’équivalent de la D2 mondiale. Il a commencé une carrière pro à l’âge ou de nombreux coureurs quittent le peloton. Pour sa quatrième année dans le peloton il rêve… Du Tour d’Espagne.

►►► À lire aussi : Binche-Chimay-Binche : Plusieurs coureurs disent adieu au peloton professionnel

Gabriel Muller travaillait dans le domaine des applications pour smartphones. Il gagnait bien sa vie sans trop travailler. Le jeune trentenaire a commencé à passer son temps libre sur sa bécane… Le vélo qui le faisait rêver enfant, lui qui ne ratait aucune étape du Tour de France à la télévision.

Gabriel commence par des sorties de deux ou trois heures par semaine, et puis il passe de plus en plus de temps sur la route et finit par participer à ces cyclosportives, et il se débrouille plutôt pas mal.

La suite c’est une passion qui deviendra un métier pour ce coureur obstiné : "Dans la vie j’ai besoin de me fixer des objectifs et, une fois que je suis focalisé, rien ou presque ne peut m’arrêter" confie Gabriel Muller à nos confrères de l’Equipe.