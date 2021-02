Cyclisme : Fabio Jakobsen à nouveau opéré au visage, 6 mois après sa chute

Fabio Jakobsen dans le coma après sa chute causée par Dylan Groenewegen - Tour de Pologne 2020 -... Fabio Jakobsen a été victime d'une terrible chute lors de la première étape du Tour de Pologne mercredi. Le Néerlandais de l'équipe Deceuninck Quick-Step était engagé dans le sprint final et a tenté de déborder Dylan Groenewegen par la droite. En tête, le coureur de l'équipe Jumbo-Visma l'a serré vers les barrières Nadar et a rendu le choc inévitable. Lancé à plus de 75 km/h dans ce faux plat descendant, Jakobsen a heurté violemment un photographe avant de s'écraser contre le portique d'arrivée.