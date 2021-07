Cyclisme : Dries De Bondt, ancien champion de belgique, prolonge de deux ans chez Alpecin-Fenix

Dries De Bondt va poursuivre l'aventure chez Alpecin-Fenix. Mercredi, la formation cycliste belge a annoncé mercredi que l'ancien champion de Belgique avait paraphé un nouveau contrat de deux ans, soit jusqu'au terme de la saison 2023. Il a été imité par l'Allemand Alexander Krieger.

De Bondt, 30 ans, compte cinq victoires à son actif, dont la plus notable, son titre de champion de Belgique acquis en solitaire à Anzegem le 22 septembre 2020. Souvent à l'attaque, notamment sur les routes du dernier Tour d'Italie, son premier grand tour, il n'est plus parvenu à concrétiser depuis lors. Il a notamment terminé 6e à Foligno et 4e à Montalcino lors des 10e et 11e étapes du Giro.

"Je suis ravi de cette prolongation de contrat car je me sens bien dans cette équipe que j'ai vu se développer depuis mon arrivée (en 2019, ndlr). C'est encore plus agréable de pouvoir continuer à faire partie de cette histoire. J'ai réalisé des choses dont je pouvais seulement rêver, comme rouler un grand tour", a déclaré 'Bondteke' sur le site de l'équipe belge, portée par le Néerlandais Mathieu van der Poel.