Cyclisme : Doublé Tour de France - Giro pour Vincenzo Nibali et Miguel Angel Lopez

Le Colombien Miguel Angel Lopez et l'Italien Vincenzo Nibali, deux des recrues de l'intersaison de l'équipe Astana, sont prévues pour doubler Giro et Tour de France l'année prochaine, a annoncé jeudi la formation kazakhe.

Lopez et Nibali courront le Giro en mai avec l'Espagnol David De la Cruz et le Tour en juillet avec le Kazakh Alexey Lutsenko et l'Italien Gianni Moscon, suivant la répartition des rôles décidée à l'occasion du premier camp d'entraînement d'Astana, à Altea en Espagne.

Nibali, l'un des rares coureurs de l'histoire à avoir gagné les trois grands tours (France, Italie, Espagne), débutera la saison en février au Tour de Valence (Espagne) avant de participer en mars à Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo puis le mois suivant au Tour des Alpes.

Lopez, qui est déjà monté sur le podium du Giro et de la Vuelta, apparaîtra dans le peloton, le 14 février, à l'occasion d'une nouvelle course espagnole, la Jaen Paraiso Interior puis disputera le Tour d'Andalousie (Ruta del Sol).

Moscon, désigné chef de file pour les classiques du Nord, commencera en février au Tour d'Algarve (Portugal) puis au Het Nieuwsblad et à Tirreno-Adriatico.

Lutsenko, prévu pour Paris-Nice en mars, sera tourné pour sa part vers les classiques puis le Tour de France, son grand objectif de la saison selon son équipe.

Quant à De la Cruz, promis à être leader sur la Vuelta, il entamera la saison au Tour de Valence et enchaînera avec l'UAE Tour et Paris-Nice.