Cyclisme Colombie : Un dos d'âne, situé un mètre avant l'arrivée, provoque la chute du vainqueur

Si le peloton professionnel prépare déjà activement la saison 2021, des courses ont encore lieu sur le continent sud-américain. Le Clásico RCN se déroule en ce moment en Colombie. C’est une course cycliste par étapes qui a débuté dimanche dernier et qui se terminera dimanche prochain, le 6 décembre.

L’étape de ce lundi a été remportée par Edison Lopez . Le vainqueur du jour n’avait pas vu, le dos d'âne, placé à un mètre seulement de la ligne d’arrivée. Une bosse qui a surpris Lopez qui s’est retrouvé au tapis. Le coureur colombien de 25 ans a chuté violemment, mais il a pu monter sur le podium et il sera au départ de la course ce mardi.

Un final qui en rappelle un autre

Une arrivée qui rappelle celle de la 3e étape du Tour de Martinique en juillet 2009. Une fin de course marquée par une chute collective à cause d’un dos d’âne placé juste avant la ligne blanche. Le vainqueur de l’étape, Clément Davy, avait eu moins de chance. Le coureur de l’équipe Groupama FDJ était un des grands favoris de cette course. Il s’est retrouvé au sol avec une fracture du radius et un déplacement au niveau de l’articulation du poignet gauche.