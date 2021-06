Ce dimanche à Waregem, Dries De Bondt remettra son titre de champion de Belgique cycliste en jeu. Au départ de l’Hippodrome de Waregem, les concurrents effectueront quatre tours Briek Schotter et quatre tours André Defoort avant d’entamer, après environ 157 kilomètres, quatre boucles de 16,1 kilomètres, avec le passage du secteur pavé de la Herlegemstraat et les côtes du Karmeldreef et de la Holstraat. Après 221,4 kilomètres, la course se terminera à la Verbindingsweg à Waregem. Comme chaque année, il y a beaucoup de candidats pour le maillot tricolore.

Chez Lotto Soudal, on sera privé de Tim Wellens. Tous les espoirs reposent sur Philippe Gilbert, qui peut devenir champion de Belgique pour la troisième fois après 2011, à Hooglede, et en 2016, aux Lacs de l’Eau d’Heure. Si le Remoucastrien gagne, il ne sera pas le détenteur du record de titres puisque Tom Steels en a remporté quatre (1997, 1998, 2002 et 2004). D’ailleurs, Steels sera présent dimanche en tant que directeur sportif de Deceuninck-Quick Step, qui possède avec Remco Evenepoel et Yves Lampaert deux candidats sérieux candidats à la victoire.

Lampaert, qui est devenu champion de Belgique du contre-la-montre, a déjà décroché le tricolore sur route à Binche en 2018. Les anciens champions Jens Debusschere (Wielsbeke 2014), Oliver Naesen (Anvers 2017), Tim Merlier (Gand 2019) et De Bondt (Anzegem 2020) seront également au départ. Debusschere aura quatre coéquipiers en soutien chez B&B Hotels. Oliver Naesen ainsi que Greg Van Avermaet seront les leaders du quintette d’AG2R-Citroën. Merlier et De Bondt seront les fers de lance d’Alpecin-Fenix. L’équipe comptera également sur Jonas Rickaert, Gianni Vermeersch et Xandro Meurisse mais pas sur Jasper Philipsen, forfait suite à sa chute au Tour de Belgique.

Bingoal-Pauwels Sauces WB aura 15 coureurs au départ, dont Timothy Dupont, Arjen Livyns et Ludovic Robeet. Intermarché-Wanty Gobert misera sur Aimé De Gendt et Loïc Vliegen. Et puis il y a Edward Theuns et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), qui a déjà terminé deux fois troisième (2017 et 2018). Il faudra encore surveiller Jelle Wallays (Cofidis), Sep Vanmarcke (Israël-Start Up Nation), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), Tiesj Benoot (DSM), Dylan Teuns (Bahrain Victorius) et Wout van Aert (Jumbo-Visma), bien que ce dernier soit un peu en recul après une appendicectomie.