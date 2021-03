Cyclisme : Ces coureurs belges qui ont brillé sur les Strade Bianche

La quinzième édition des Strade Bianche se tiendra ce samedi, en Italie. Cette course cycliste atypique, disputée sur des chemins parfois peu carrossables, se déroulera entre Sienne et Sienne sur un parcours de 184 kilomètres pour les messieurs (136 pour les dames), soit 11 secteurs et 63 kilomètres de portions non-asphaltées, donc près de 35% de l'épreuve. Une course particulière, sorte de Paris-Roubaix à la sauce italienne (avec des routes en terre à la place des pavés), qui a déjà souri à quelques coureurs belges par le passé : trois victoires, deux présences à la deuxième place et trois à la troisième place. Coup d'oeil dans le rétroviseur. ►►► À lire aussi : Pas de Strade Bianche pour Sagan, toujours pas remis du Covid-19

2011 : Gilbert le plus fort

5 mars 2011. Un groupe de douze coureurs fait la course en tête. On y retrouve les Belges Philippe Gilbert (Lotto) et Greg Van Avermaet. Ce dernier s'échappe avec l'Australien Stuart O'Grady. Le duo s'accroche, mais est repris à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Le groupe de tête est emmené par la Lampre qui fait le maximum pour son leader Damiano Cunego. Dans un véritable sprint en côte dans le final, Philippe Gilbert parvient à devancer Alessandro Ballan et Damiano Cunego au terme des 190 kilomètres dessinés à travers la somptueuse Toscane.

2015 : Van Avermaet soufflé dans le final

7 mars 2015. Les favoris Fabian Cancellara, lauréat en 2008 et 2012, et Peter Sagan craquent. Au terme de l'exigeant parcours, ils ne sont plus que trois à pouvoir prétendre à la victoire : Greg Van Avermaet (BMC), Zdenek Stybar et Alejandro Valverde. Le Belge attaque dans le terrible dernier kilomètre en montée abrupte de la rue Santa Caterina en direction du "Campo" de Sienne. L'Espagnol est lâché, mais le Tchèque, triple champion du monde de cyclo-cross (2010, 2011 et 2014) parvient à suivre... avant d'attaquer lui-même. Van Avermaet est à bloc, mais c'est insuffisant. Il termine deuxième, Sep Vanmarcke (Lotto NL - Jumbo) est lui quatrième.

2017 : Van Avermaet et Wellens sur le podium

4 mars 2017. Sur les désormais célèbres 'routes blanches', six hommes prennent la fuite très rapidement. La tentative est belle, courageuse, mais le vainqueur ne se trouve pas (encore) à l'avant. Le peloton éclate en plusieurs blocs au passage successif des secteurs en terre. Un groupe émerge, un joli groupe. On y retrouve trois Belges (Greg Van Avermaet pour BMC, Tiesj Benoot et Tim Wellens pour Lotto) ainsi que des noms prestigieux : Zdenek Stybar, Tom Dumoulin ou Michal Kwiatkowski par exemple. Les attaques sont nombreuses, mais c'est celle placée par Kwiatkowski à quinze kilomètres du but qui fait mouche. Le coureur polonais, lauréat de l'épreuve en 2014, s'octroie une grosse dizaine de secondes d'avance et ne sera jamais rejoint. Van Avermaet prend à nouveau la deuxième place, Wellens la troisième.

2018 : Benoot en costaud, Van Aert troisième

3 mars 2018. Cette douzième édition, disputée dans des conditions météorologiques très humides, peut se résumer à un trio : Wout Van Aert (Verandas Willems-Crelan), Romain Bardet (AG2R) et Tiesj Benoot (Lotto-Soudal). Les deux premiers sont partis à environ 45 kilomètres de l'arrivée tandis que le troisième est parvenu à les rejoindre à un peu moins de 20 kilomètres du but. Survolté, Benoot, huitième l'année précédente, attaque dans le onzième et dernier secteur en terre du parcours, long d'un bon kilomètre. La différence est faite, la tentative de Bardet lui permet simplement de s'assurer la deuxième place face à Van Aert. Benoot, le visage rempli de boue, décroche à 23 ans son premier succès chez les professionnels.

2019 : Van Aert encore troisième

9 mars 2019. Le décor des Strade Bianche est aussi somptueux qu'exigeant. Les organismes sont mis à rude contribution et un groupe d'une quinzaine de coureurs va se disputer la victoire cette année. Un groupe aux airs de championnat de Belgique car Greg Van Avermaet (CCC), Yves Lampaert (Quick Step), Wout Van Aert (Jumbo), Tim Wellens (Lotto-Soudal) et Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) y sont présents. Le Danois Jakob Fuglsang accélère dans l'ascension du Monteaperti, située à 23 kilomètres de l'arrivée. Wout Van Aert réagit, Julian Alaphilippe aussi. La sélection est faite. Le Belge est trop juste suite aux différentes attaques du Danois et doit se contenter de la troisième position. Alaphilippe parvient lui à résister... et même à placer un contre à 200 mètres de la ligne. Le Français s'impose pour sa toute première participation à l'épreuve.

2020 : L'ogre Van Aert victorieux

1er août 2020. Décalée de cinq mois à cause du coronavirus, l'épreuve constitue la première course World Tour post-Covid. Elle va s'avérer aussi spectaculaire et indécise que les éditions précédentes. Après plusieurs efforts, les échappés sont au nombre de six à 50 kilomètres de l'arrivée, jugée une nouvelle fois à Sienne. Que du beau monde (Alberto Bettiol, Davide Formolo, Jakob Fuglsang et Maximilian Schachmann) et deux éléments belges (Greg Van Avermaet pour CCC et Wout Van Aert pour Jumbo-Visma). Le groupe collabore parfaitement. Viennent ensuite des attaques, qui laissent Van Avermaet sur le carreau. Van Aert ne veut pas attendre les pavés menant à la Piazza del Campo, théâtre de l'arrivée, et le Belge prend sa chance sur le dernier tronçon en terre à dix gros kilomètres de la ligne. Il creuse un écart suffisant (15-20 secondes) et peut enfin savourer un succès qui semblait lui tourner le dos lors des deux éditions précédentes.

Trois victoires, deux présences à la deuxième place et trois à la troisième place en 14 éditions seulement. Les Belges adorent s'illustrer sur les routes piégeuses des Strade Bianche. Suite, très probablement, de cette belle saga entre les coureurs issus de notre pays et la somptueuse classique... dès ce samedi.